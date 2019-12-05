إيساف يبدي رأيه في إتجاه محمد رمضان للغناء

ظهر الفنان إيساف في لقاء له في برنامج "عرب وود" المذاع على فضائية روتنا سينما قائلًا: "محمد رمضان يقدم أغاني حلوة، وفيها تيمة حلوة، ولايقية عليه ميعملش كده ليه!"



وأستكمل حديثه قائلاً:" هو عرض أغانيه ووافق الجمهور عليها لماذا لا يستكمل؟، ونحن في سوق مفتوح للناس" .





سينطلق تصوير مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، يوم 16 ديسمبر القادم، وقام بإنتاجه شركة سينرجي، وتأليف وإخراج محمد سامي، سيبدأ سامى التصوير بديكور منزل محمد رمضان فى المشاهد الأولى، التى تجمعه مع غادة عادل وأشقائه، ويشارك فى المسلسل كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، مي سامى، وآخرون.



حققت أغنية "السلطان" لرمضان نجاحاً كبيراً؛ حيث حققت حتى الآن أكثر من 14 مليون مشاهدة، وهي من إخراج حسام الحسيني.





وتقول كلمات الأغنية:"العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يطاطي".

