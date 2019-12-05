Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت saudi اونلاين مشاهدة مباراة السعودية وقطر يلا كورة بث مباشر مباراة السعودية وقطر مجانا bein sport

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلتقي فريقي السعودية وقطر ضمن نصف نهائي من كأس الخليج العربي 24 ، علي استاد الجنوب ، أستطاع المنتخب السعودي في المباراة الماضية التغلب على منتخب عُمان بتحقيق الفوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف حتي تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوز في مبارياتين ، وقد تلقي هزيمة واحدة ، وقد وصل إلي نصف النهائي ، على الجانب الآخر منتخب قطر الذي يقدم أداء أكثر من رائع في هذا الكأس وصل إلي نصف النهائي على حساب منتخب الإمارات بعدما حقق الأنتصار عليه في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ، واليوم يستعد كلاً من المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل والصعود إلي النهائي وتحقيق اللقب ، الجدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيواجه الفائز من مباراة العراق والبحرين في النهائي ، ويطمح كلاً من منتخبي السعودية وقطر في تحقيق الفوز من أجل الفوز باللقب هذه النسخة من كأس خليجي 24 التي تستضيفها دولة قطر..

تنطلق المواجهة بين فريقي السعودية وقطر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت المفتوحة والكأس 1 و الكأس 2 والكويت وعمان الرياضية ويعلق علي اللقاء عصام الشوالي و خليل البلوشي و المنتصر الأزهري و طارق الملا وأحمد الكعبي..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة السعودية وقطر مباشر في لقاء اليوم الخميس 5 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي السعودية وقطر مباشر،، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 19 ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 13 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status