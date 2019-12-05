يلا شوت saudi اونلاين مشاهدة مباراة السعودية وقطر يلا كورة بث مباشر مباراة السعودية وقطر مجانا bein sport

يلتقي فريقي السعودية وقطر ضمن نصف نهائي من كأس الخليج العربي 24 ، علي استاد الجنوب ، أستطاع المنتخب السعودي في المباراة الماضية التغلب على منتخب عُمان بتحقيق الفوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف حتي تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوز في مبارياتين ، وقد تلقي هزيمة واحدة ، وقد وصل إلي نصف النهائي ، على الجانب الآخر منتخب قطر الذي يقدم أداء أكثر من رائع في هذا الكأس وصل إلي نصف النهائي على حساب منتخب الإمارات بعدما حقق الأنتصار عليه في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ، واليوم يستعد كلاً من المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل والصعود إلي النهائي وتحقيق اللقب ، الجدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيواجه الفائز من مباراة العراق والبحرين في النهائي ، ويطمح كلاً من منتخبي السعودية وقطر في تحقيق الفوز من أجل الفوز باللقب هذه النسخة من كأس خليجي 24 التي تستضيفها دولة قطر..





تنطلق المواجهة بين فريقي السعودية وقطر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت المفتوحة والكأس 1 و الكأس 2 والكويت وعمان الرياضية ويعلق علي اللقاء عصام الشوالي و خليل البلوشي و المنتصر الأزهري و طارق الملا وأحمد الكعبي..





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مشاهدة مباراة السعودية وقطر مباشر

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