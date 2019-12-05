رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بخفض الضرائب حال فوز حزبه بالانتخابات





أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الخميس، أنه سوف يقوم بخفض الضرائب على الأسر البريطانية، نحو 200 جنيه إسترليني (260 دولار) سنويا، إذا فاز حزب المحافظين الذي يرأسه بالانتخابات العامة المبكرة المقررة الأسبوع المقبل.





هذا وقدم رئيس الوزراء البريطاني، سلسلة من التعهدات عن طريق الصحف المؤيدة للمحافظين خلال أول 100 يوم في منصبه، حال فاز بأغلبية برلمانية في الانتخابات.





وقال حزب المحافظين، إنه "بجانب ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل"، تعهد جونسون أيضا" بخفض الضرائب على العاملين" وضمان مزيد من التمويل لقطاعي الصحة والتعليم وتغير القانون" لإنهاء الإفراج التلقائي عن المدانين".





وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، تغريدة قال فيها: إن "التعهدات تمثل أجندة المحافظين القوية والمتفائلة لدفع بريطانيا إلى الأمام".





وتعهد حزب العمال المعارض، بقيادة جيرمي كوربين، بإجراء تغيير "جذري" للاقتصاد البريطاني من خلال إعادة تأميم القطاعات الرئيسية والاستثمار بقوة في خدمات الصحة والبنية التحتية وتوفير خدمات النطاق العريض للاتصالات مجانا.





كما تعهد جونسون بتمويل قطاعات الصحة والتعليم والشرطة وخدمات السكك الحديدية، والعمل على الحد من الهجرة وإجراء مفاوضات للتوصل لاتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.





وخلصت استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين سوف يفوزون بأغلبية برلمانية مريحة.



