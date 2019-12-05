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تعرف على موعد حفل عمرو دياب في موسم الرياض

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:10 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
هبة أحمد
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يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، على مسرح أبو بكر سالم، وذلك يوم 14 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض.


انتعاشة فنية قوية في موسم الرياض


يُشار أنَّ موسم الرياض شهد حالة من الرواج، و الإقبال الجماهيري الكبير، منذ بدء فاعلياته يوم11 أكتوبر الماضي، ويستمر موسم إلى نهاية شهر يناير القادم لعام 2020، وشهد موسم الرياض حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم :محمد رمضان، عمرو دياب،عمرو مصطفي، شيرين عبد الوهاب،ديانا حداد،أصاله، تامر حسني، نانسي عجرم، تامر عاشور، عاصي الحلاني،رامي صبري، نجوي كرم، صابر الرباعي، حسين الجسمي، كما شهد أيضًا عروض مسرحيات عديدة .

وعلى صعيد آخر يستعد عمرو دياب خلال الأيام القادمة لطرح كل أغاني ألبومه الجديد "أنا غير" من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".


والجدير بالذكر أنَّ، عمرو دياب أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وشهد الحفل حضور كبير من جمهور عمرو دياب.
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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض عمرو دياب

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