سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5-12-2019 في البنوك المصرية





سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية حالة من الحراك خلال تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع لتشهد العملة الكويتية حالة من التباين، ليعرض كل بنك سعر مختلف للعملة، مع تراجع طفيف خلال الفترة الأخيرة.









سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية





سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 52.9134 جنيهًا للشراء، 53.3337 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 52.6644 للشراء، و53.2542 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 52.6733 جنيهًا للشراء، 53.2542 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 52.6143 جنيهًا للشراء، 53.2038 جنيهًا للبيع









سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول52.8079 جنيهًا للشراء و53.4876 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي 52.8079 جنيهًا للشراء، 53.6521 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إيران 52.7094 جنيهًا للشراء، 53.3884 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 52.8079 جنيهًا للشراء، 53.3202 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني 52.5816 جنيهًا للشراء، 53.3641 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 52.5816 جنيهًا للشراء، 53.3641 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 52.5506 جنيهًا للشراء، 53.2872 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 52.4534 جنيهًا للشراء، 53.3531 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 52.1147 جنيهًا للشراء، 53.2125 جنيهًا للبيع .





سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 52.1739 جنيهًا للشراء مقابل 53.3202 جنيهًا للبيع .









سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية





البنك سعر شراء الدينار الكويتي سعر بيع الدينار الكويتي البنك المركزي 52.9134 جنيه 53.3337 جنيه البنك الأهلي المصري 52.6644 جنيه 53.2542 جنيه بنك مصر 52.6733 جنيه 53.2542 جنيه بنك التعمير والإسكان 52.6143 جنيه 53.2038 جنيه كريدي أجريكول 52.8079 جنيه 53.4876 جنيه العربي الأفريقي الدولي 52.8079 جنيه 53.6521 جنيه مصر إيران للتنمية 52.7094 53.3884 جنيه المصرف المتحد 52.8079 جنيه 53.3202 جنيه الأهلي اليوناني 52.5816 جنيه 53.3641 جنيه المصري الخليجي 52.5816 جنيه 53.3641 جنيه التجاري الدولي 52.5506 جنيه 53.2872 جنيه أبوظبي الإسلامي 52.4534 جنيه 53.3531 جنيه بنك الإسكندرية 52.1147 جنيه 53.2125 جنيه بنك عودة 52.1739 جنيه 53.3202 جنيه











