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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5-12-2019 في البنوك المصرية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:54 م
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سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى
الفجر الاقتصادي
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سعر الدينار الكويتي اليوم 
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية حالة من الحراك خلال تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع لتشهد العملة الكويتية حالة من التباين، ليعرض كل بنك سعر مختلف للعملة، مع تراجع طفيف خلال الفترة الأخيرة.


سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 52.9134 جنيهًا للشراء، 53.3337 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 52.6644 للشراء، و53.2542 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 52.6733 جنيهًا للشراء، 53.2542 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 52.6143 جنيهًا للشراء، 53.2038 جنيهًا للبيع


سعر الدينار الكويتي في بنك  كريدي أجريكول52.8079 جنيهًا للشراء و53.4876 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي 52.8079 جنيهًا للشراء، 53.6521 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إيران 52.7094 جنيهًا للشراء، 53.3884 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 52.8079 جنيهًا للشراء، 53.3202 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني 52.5816 جنيهًا للشراء، 53.3641 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 52.5816 جنيهًا للشراء، 53.3641 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 52.5506 جنيهًا للشراء، 53.2872 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 52.4534 جنيهًا للشراء، 53.3531 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 52.1147 جنيهًا للشراء، 53.2125 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 52.1739 جنيهًا للشراء مقابل 53.3202 جنيهًا للبيع .


سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك

سعر شراء الدينار الكويتي

سعر بيع الدينار الكويتي

البنك المركزي

52.9134 جنيه

53.3337 جنيه

البنك الأهلي المصري

52.6644 جنيه

53.2542 جنيه

بنك مصر

52.6733 جنيه

53.2542 جنيه

بنك التعمير والإسكان

52.6143 جنيه

53.2038 جنيه

كريدي أجريكول

52.8079 جنيه

53.4876 جنيه

العربي الأفريقي الدولي

52.8079 جنيه

53.6521 جنيه

مصر إيران للتنمية

52.7094

53.3884 جنيه

المصرف المتحد

52.8079 جنيه

53.3202 جنيه

الأهلي اليوناني

52.5816 جنيه

53.3641 جنيه

المصري الخليجي

52.5816 جنيه

53.3641 جنيه

التجاري الدولي

52.5506 جنيه

53.2872 جنيه

أبوظبي الإسلامي

52.4534 جنيه

53.3531 جنيه

بنك الإسكندرية

52.1147 جنيه

53.2125 جنيه

بنك عودة

52.1739 جنيه

53.3202 جنيه



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