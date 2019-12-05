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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5-12-2019 في البنوك المصرية
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:54 م
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الفجر الاقتصادي
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سعر الدينار الكويتي اليوم
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية حالة من الحراك خلال تعاملات اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع لتشهد العملة الكويتية حالة من التباين، ليعرض كل بنك سعر مختلف للعملة، مع تراجع طفيف خلال الفترة الأخيرة.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 52.9134 جنيهًا للشراء، 53.3337 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 52.6644 للشراء، و53.2542 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 52.6733 جنيهًا للشراء، 53.2542 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 52.6143 جنيهًا للشراء، 53.2038 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول52.8079 جنيهًا للشراء و53.4876 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي 52.8079 جنيهًا للشراء، 53.6521 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إيران 52.7094 جنيهًا للشراء، 53.3884 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 52.8079 جنيهًا للشراء، 53.3202 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني 52.5816 جنيهًا للشراء، 53.3641 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 52.5816 جنيهًا للشراء، 53.3641 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 52.5506 جنيهًا للشراء، 53.2872 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 52.4534 جنيهًا للشراء، 53.3531 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 52.1147 جنيهًا للشراء، 53.2125 جنيهًا للبيع .
سعر الدينار الكويتي في بنك عودة 52.1739 جنيهًا للشراء مقابل 53.3202 جنيهًا للبيع .
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
|
البنك
|
سعر شراء الدينار
الكويتي
|
سعر بيع الدينار
الكويتي
|
البنك المركزي
|
52.9134 جنيه
|
53.3337
|
البنك الأهلي المصري
|
52.6644
|
53.2542
|
بنك مصر
|
52.6733
|
53.2542
|
بنك التعمير والإسكان
|
52.6143
|
53.2038
|
كريدي أجريكول
|
52.8079
|
53.4876
|
العربي الأفريقي الدولي
|
52.8079
|
53.6521
|
مصر إيران للتنمية
|
52.7094
|
53.3884
|
المصرف المتحد
|
52.8079
|
53.3202
|
الأهلي اليوناني
|
52.5816
|
53.3641
|
المصري الخليجي
|
52.5816
|
53.3641
|
التجاري الدولي
|
52.5506
|
53.2872
|
أبوظبي الإسلامي
|
52.4534
|
53.3531
|
بنك الإسكندرية
|
52.1147
|
53.2125
|
بنك عودة
|
52.1739
|
53.3202
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