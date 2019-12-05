رئيس مجلس الشورى السعودي يجتمع برئيس الجمعية الوطنية الباكستانية





اجتمع الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد المرافق له، الذى يزور حالياً جمهورية باكستان، اليوم الخميس، مع أسد قيصر رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، وذلك في حضور عدد من أعضاء الجمعية، بمقر الجمعية في إسلام أباد.





هذا ورحب رئيس الجمعية الوطنية برئيس مجلس الشورى وأعضاء الوفد، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.





كما أشار إلى أهمية الزيارة، التي قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للباكستان مؤخرا وما حققته من نتائج ملموسة ستسهم في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة من التعاون والشراكة، مثمنا عاليا جهود ولي العهخد في دعم باكستان وشعبه.





وأعرب رئيس مجلس الشورى عن سعادته وأعضاء الوفد بتلبية الدعوة التي تلقاها من معاليه، مؤكداً على أهمية الزيارة في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين، ومواكبة تطلعات القيادتين في البلدين الشقيقين وشعبيهما في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن تسهم الزيارة في توثيق التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.





ولفت الدكتور عبدالله ال الشيخ، إلى وجود قواسم مشتركة بين المملكة وباكستان تساعد على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية على قاعدة من الأخوة والمصلحة المشتركة، وإيجاد آفاق جديدة بشراكة ثنائية بين البلدين في شتى الميادين الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.





وبعد ذلك دار حوار بين الجانبين شارك فيه أعضاء وفد مجلس الشورى وأعضاء الجمعية الوطنية حول القضايا، التي تهم الجانبين والمواضيع المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وخاصة في مجال التعاون البرلماني و الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة وباكستان.





وأشاد عدد من أعضاء الجمعية الوطنية بمواقف المملكة بشأن إقليم كشمير.





كما أكد رئيس مجلس الشورى لأعضاء الجمعية على دعم المملكة وتأييدها للحل السلمي لكشمير، ووفقا للقرارات الدولية بهذا الشأن بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة ويراعي مصالح سكان كشمير.





واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والحوار وتبادل وجهات النظر فى كل الأمور، التى من شأنها تعزيز العلاقات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والعمل سوياً على إزالة العقبات، التي تعترض مسيرة العلاقات بين البلدين تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين في البلدين الشقيقين.





واتفق الجانبان على ضرورة تنسيق المواقف البرلمانية فى المحافل الإقليمية والدولية، بينهما بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار فى القارة الآسيوية.





وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.





وكان رئيس مجلس الشورى وأعضاء الوفد، قد قاموا بجولة في مبنى الجمعية الباكستانية، أطلعوا فيها على قاعاتها الرئيسة ونظام العمل فيها والتجهيزات المستخدمة في قاعات اجتماعاته الرئيسة، كما سجل كلمة في سجل زيارات كبار الشخصيات بالجمعية.



