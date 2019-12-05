Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مجلس الشورى السعودي يجتمع برئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:49 م
Advertisements
رئيس مجلس الشورى السعودي
رئيس مجلس الشورى السعودي
الفجر السعودي
Advertisements

اجتمع الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد المرافق له، الذى يزور حالياً جمهورية باكستان، اليوم الخميس، مع أسد قيصر رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، وذلك في حضور عدد من أعضاء الجمعية، بمقر الجمعية في إسلام أباد.

هذا ورحب رئيس الجمعية الوطنية برئيس مجلس الشورى وأعضاء الوفد، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما أشار إلى أهمية الزيارة، التي قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للباكستان مؤخرا وما حققته من نتائج ملموسة ستسهم في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة من التعاون والشراكة، مثمنا عاليا جهود ولي العهخد في دعم باكستان وشعبه.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن سعادته وأعضاء الوفد بتلبية الدعوة التي تلقاها من معاليه، مؤكداً على أهمية الزيارة في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين، ومواكبة تطلعات القيادتين في البلدين الشقيقين وشعبيهما في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن تسهم الزيارة في توثيق التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

ولفت الدكتور عبدالله ال الشيخ، إلى وجود قواسم مشتركة بين المملكة وباكستان تساعد على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية على قاعدة من الأخوة والمصلحة المشتركة، وإيجاد آفاق جديدة بشراكة ثنائية بين البلدين في شتى الميادين الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.

وبعد ذلك دار حوار بين الجانبين شارك فيه أعضاء وفد مجلس الشورى وأعضاء الجمعية الوطنية حول القضايا، التي تهم الجانبين والمواضيع المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وخاصة في مجال التعاون البرلماني و الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة وباكستان.

وأشاد عدد من أعضاء الجمعية الوطنية بمواقف المملكة بشأن إقليم كشمير.

كما أكد رئيس مجلس الشورى لأعضاء الجمعية على دعم المملكة وتأييدها للحل السلمي لكشمير، ووفقا للقرارات الدولية بهذا الشأن بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة ويراعي مصالح سكان كشمير.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والحوار وتبادل وجهات النظر فى كل الأمور، التى من شأنها تعزيز العلاقات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والعمل سوياً على إزالة العقبات، التي تعترض مسيرة العلاقات بين البلدين تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين في البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان على ضرورة تنسيق المواقف البرلمانية فى المحافل الإقليمية والدولية، بينهما بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار فى القارة الآسيوية.

وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

وكان رئيس مجلس الشورى وأعضاء الوفد، قد قاموا بجولة في مبنى الجمعية الباكستانية، أطلعوا فيها على قاعاتها الرئيسة ونظام العمل فيها والتجهيزات المستخدمة في قاعات اجتماعاته الرئيسة، كما سجل كلمة في سجل زيارات كبار الشخصيات بالجمعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الشورى رئيس مجلس الشورى السعودي رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية رئيس الجمعية الوطنية باكستان الشورى

أخبار تهمك

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 7 ساعات

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي

السعودية والإمارات يؤكدان عمق العلاقات الثنائية

نائب رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status