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كاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك تستقبل رفات القديسة تريزا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:58 م
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الرفات
الرفات
حازم رفعت
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استقبلت كاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك بالظاهر، أمس الاربعاء، الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع.

وكان في استقبال الرفات المقدس المطران يوسف حانوش، مطران السريان في مصر والسودان، ولفيف من الآباء الكهنة، وبحضور طلبة مدرسة الملاك ميخائيل للسريان الكاثوليك بالظاهر.

وتتضمن اليوم عدد من الصلوات، وعرض سيرة حياة القديسة تريزا الطفل يسوع، ثم اختتم اليوم بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمشاركة الأب جاك الكرملي المرافق للرفات.

يذكر أن كنيسة المسيح الملك بالمنصورة للأقباط الكاثوليك، قد إستقبلت، أمس الاول الثلاثاء، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

وكان في استقبال الرفات القمص برنابا منسي، راعي الكنيسة، والأب بيشوي كامل والأب يوحنا الكرملي وأقيمت صلاة القداس الإلهي بمشاركة مجمع الأباء الكهنة الحاضرين.

وعقب ختام صلاة القداس الإلهي، قام الشعب القبطي بالتبرك من الرفات المقدس قبل مغادرته الكنيسة.
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الكلمات المفتاحية

مجمع كهنة كاتدرائية سيدة الوردية للسريان المطران يوسف حانوش القديسة تريزا الطفل يسوع

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