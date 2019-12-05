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عميد تجارة عين شمس يكرم صناع التحدي أبطال الهمم الرياضية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:57 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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قام أ.د خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، بتكريم صناع التحدي الأبطال الرياضيين ذوي القدرات الخاصة في تنس الطاولة والكاراتية والهوكي الفائزين ميداليات مختلفة، بحضور نخبة من أساتذة كلية التجارة وهم كل من: أ.د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د رجب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة.

وحرص أ.د خالد قدري عميد الكلية والحضور علي التفاعل الإيجابي مع أبطال ذوي القدرات الخاصة وقام والحضور بلعب مباراة لتنس الطاولة مع صناع التحدي من أجل حشد الهمم ورفع الروح المعنوية لهم لكي يحققوا المزيد من الإنجازات المحلية والدولية في كافة المحافل الرياضية.

وكما أجرى أ.د خالد قدري بعض الحوارات البناءة مع صناع التحدي " أبطال ذوي القدرات الخاصة" أصحاب الهمم طلاب كلية التجارة والتقط معهم بعض الصور التذكارية وقام بتشجيعهم وحثهم علي التفوق جميع المجالات.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بتكريم أصحاب الهمم ومنحهم شهادات التقدير تقديرا لهم علي انجازاتهم المتميزة في المجال الرياضي.
عميد تجارة عين شمس يكرم صناع التحدي أبطال الهمم الرياضية
عميد تجارة عين شمس يكرم صناع التحدي أبطال الهمم الرياضية
عميد تجارة عين شمس يكرم صناع التحدي أبطال الهمم الرياضية
عميد تجارة عين شمس يكرم صناع التحدي أبطال الهمم الرياضية
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