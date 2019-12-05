موسكو تعلن تعليق العمل في منشأة فوردو الإيرانية لأسباب "تقنية"









وقالت وحدة تابعة لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، في بيان: "لا يمكن تخصيب اليورانيوم وإنتاج نظائر مستقرة في نفس الغرفة".









وأضافت أنه من المستحيل تقنيا تنفيذ المشروع في هذا التوقيت.









ويذكر أن قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن إعفاء الولايات المتحدة منشأة فوردو من الاستثناءات في العقوبات على إيران "مثال جديد للانتهاكات الصارخة للالتزامات الدولية من قبل الولايات المتحدة وموقفها غير المسؤول من الاتفاقات التي تبرمها وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي لا تخجل من خرقها بشكل سافر بل تسعى إلى تعقيد تطبيقها من قبل باقي الدول المشاركة فيها".

وشددت الوزارة على أن "مثل هذه التصرفات المخزية لإحدى أكبر الدول التي تطمح إلى الزعامة العالمية تستحق أشد إدانة"، متوقعة أن يتلقى هذا القرار "تقييما مناسبا" في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن 2231 حول ملف إيران النووي، في ديسمبر المقبل.

وتابعت الوزارة أن "الإجراءات الإيرانية الخاصة بتعليق الالتزامات الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك استئناف أعمال التخصيب في منشأة فوردو، تمثل ردا على الحملة السياسية الطائشة التي تم نشرها في الولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي".

أعلنت موسكو، اليوم الخميس، تعليق العمل بأحد المواقع في منشأة فوردو في إيران لأسباب تقنية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".