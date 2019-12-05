أزهري: هذه السور القرآنية ستدافع عنك أمام الله يوم القيامة

أكد الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، أن سورة البقرة لها فضل عظيم ومنزلة خاصة.



وأوضح "عبد الرازق"، خلال حواره برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ"، مشيرًا إلى أن البطلة تعني السحرة.



وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه شيطان، منوهًا إلى أن من يقرآ سورة البقرة وآل عمران، يأتوا يوم القيامة يدافعوا عنه ويأخذوه بيده حتى يدخلوه الجنة، والرسول –صلى الله عليه وسلم يقول: " اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا"، مشيرًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- في الشدة وفي أوقات الحروب كان ينادي يا أصحاب سورة البقرة.

