براتب 3000 جنيه.. "القوى العاملة" تطرح وظائف جديدة للجنسين

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بأحد المصانع الخاصة للملابس بالزيتون، وذلك براتب يصل لـ3000 جنيه.



وتضمنت الوظائف المتاحة، عدد 49 موظف إشرافي براتب يبدأ من 2000 جنيه لـ3000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى 120 عامل تشطيب براتب يصل لـ1500 جنيه.



وتوفر الشركة وظيفة لـ150 عامل من ماكينة من الذكور والإناث، ويكون لديهم خبرة براتب يبدأ من 2000 جنيه ليصل لـ3000 جنيه.



ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع مدير الموار البشرية، الأستاذة هبة داوود 01024499585.

