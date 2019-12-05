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مطرانية الجيزة ترد على صورة شاب المنيب التى ينزل منها زيت

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:49 م
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صورة الشاب
صورة الشاب
حازم رفعت
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علقت مطرانية الجيزة وتوابعها للاقباط الارثوذكس، حول اشاعات تتحدث عن صورة ”ينزل منها زيت” لشاب في المنيب بعد وفاته أثر حادث سير، وتلهف بعض الأقباط عليها لنوال البركة، مؤكدة أن الأمر غير ذلك.

وأوضحت المطرانية في بيان لها، أمس الاربعاء، بأنها قد أرسلت عدد من مجمع الأباء الكهنة بالايبارشية إلي منزل الشاب المتوفي للتأكد من صحة الواقعة، وقاموا بإحضار الصورة الي مقر المطرانية.

وكشف البيان أن الأباء الكهنة قد قاموا أمام الحضور بتنظيف الصورة جيدًا من الزيت الذي كان بها، وتم وضعها في مقر المطرانية للترقب بنزول زيت منها مرة أخرى أم لا، وبالفعل لم يتم نزول زيت منها مرة أخري.

وأكدت المطرانية أن الزيت الذي كان بداخل تلك الصورة هو بفعل بشري، لافتة الي أن هذا العمل من أعمال ضلالات عدو الخير، أو المنتفعين، ام من له مصالح خاصة".

كان قد تداول رواد السوشيال مديا مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن هناك صورة لشاب متوفي يدعي جرجس يبلغ من العمر عشرون عام يقطن في منطقة المنيب، حيث قامت شقيقته بتصيع صورة له ثم إدعوا بأن الصورة يقطر منها زيت برائحة العطر يشبة للزيت الذي يقطر من ايقونة العذراء مريم ببورسعيد.
مطرانية الجيزة ترد على صورة شاب المنيب التى ينزل منها زيت
مطرانية الجيزة ترد على صورة شاب المنيب التى ينزل منها زيت
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