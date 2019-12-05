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عاصمة المملكة تحتضن مهرجان "MDL Beast" للموسيقى

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:21 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ستقوم العاصمة السعودية الرياض، بإطلاق مهرجان MDL Beast للموسيقى، خلال الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجاري، والذي يجمع الموسيقى والفن والثقافة، ويُقام لأول مرة في العالم.

وهذا الحدث العالمي يُعد الأبرز تتويجًا لنجاح موسم الرياض، الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

كما سيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص؛ حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانًا عالميًّا و28 عرضًا عالميًّا بما في ذلك Afrojack وCamelphat و J Balvin وTiësto

ومن أبرز الضيوف الذين سيحضرون المهرجان: ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat، و DJ Duo Dish Dash، وعدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين من المقرر أن تعلن مشاركتهم خلال الأيام المقبلة.

هذا وقال الفنان العالمي ستيف أوكي: عندما دُعيت إلى مهرجان MDL Beast  في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثًا رائعًا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية.

قال أحمد العماري، "دي جي" وعضو فريق المهرجان: أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، واستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.

وتابع: "نحن نثق أن MDL Beast، سيكون حدثًا لم يسبق له مثيل ولا يمكننا الانتظار لتجربة هذا المعلم الموسيقي مع الجمهور السعودي".

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مهرجان MDL Beast مهرجان عاصمة المملكة عاصمة الموسيقى المملكة

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