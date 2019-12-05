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الأحد.. البرلمان يناقش تقرير اللجان النوعية عن الصناديق الخاصة والهيئات الشبابية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:35 م
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البرلمان
البرلمان
إسلام شعراوي
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يناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
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الكلمات المفتاحية

لجنة الخطة والموازنة الشباب والرياضة الدكتور على عبدالعال البرلمان أخبار البرلمان

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