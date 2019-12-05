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أستاذ اقتصاد يطالب بإنشاء بيت خبرة مصري يقدم الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:34 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي، إن مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية سبقها مبادرة مماثلة لرفع قيمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم مبادرة وتمويل إضافي بقيمة 200 مليار جنيه للغارمات العاجزين عن دفع أقساط مشاريعهم، وهذه مبادرات متكررة وليست جديدة.

وأوضح "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، اليوم الخميس، أنه أصبح هناك توجه من القيادة المصرية والحكومة المصرية والمؤسسات المصرفية بوضع مبالغ كل فترة للمشروعات الصغيرة والمتعثرة، موضحًا أن مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية ليست تمويل، وإنما دفعه تعطي للمشروعات المتعثرة نظرًا لظروف السوق.

وتابع أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي، أن هذه المبادرة هامة جدًا في هذا التوقيت لتقوية الصناعة، موضحًا أنه من الجيد وضع محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن الأهم الدعم الفني والتسويقي والإدارة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مناشدًا بإنشاء بيت خبرة مصري يقوم بتقديم الدعم الفني المجاني للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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