لتسببه في "وفاة 11 مريضا نفسيا".. دعوى قضائية لعزل مدير مستشفى العباسية

أقام صديق محمد صديق المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بعزل مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، وذلك لأنه محال للمحكمة التاديبية في القضية رقم 201 على خلفية الإهمال الإداري الذي تسبب في وفاة أحدي عشر مريضا نفسيا.



واختصمت الدعوى التي حملت رقم 67177 لسنه 73ق كل من وزيرة الصحة، الأمين العام للصحة النفسية بصفتهم.



وقال صديق في دعواه إن مدير المستشفى استعان بالموظفة "م.س" للعمل مدير مالي وإداري علي الرغم من أن ملفها ملئ بالجزاءات حتى الآن تسدد مبالغ مالية حصلت عليها بدون وجه حق بناء على حكم من المحكمة التأديبية مما أدى إلى ضياع الحقوق المالية للموظفين وتدهور الأوضاع الإدارية والمالية وتأخر صرف المستحقات الخاصة بالعاملين والشركات.