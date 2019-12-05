حجز إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" للحكم 20 فبراير

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، لجلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم.



والمتهمون هم كل من: خالد صقر وأسامة دويب وعبدالسلام شعيب ومحمد عبدالحكم وجمعه الغنام وعلي عبدالرازق ومحمد ممدوح ومحمد أبو بكر وصبري صلاح ومحمد جبريل ومحمود محمود وزكريا محمود وهشام صبري ومحمود محمود.



وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

