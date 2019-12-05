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في اجتماع ابيدجان.. "العمل الدولية" تقيم حفل استقبال لوزراء العمل في 54 دولة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:19 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أقام غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، حفل استقبال علي شرف وزراء العمل في 54 دولة يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، وكان في مقدمة المدعوين وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وكما شارك في الحفل أكثر من 400 مندوب وخبير من عالم العمل.

ويناقش الاجتماع الإقليمي الإفريقي الذي يستمر حتى السبت المقبل، مستقبل العمل قي أفريقيا، فضلا عن التقدم الذي حققته البلدان الأفريقية خلال السنوات الأربعة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وستتم هذه المراجعة استنادًا لإعلان أديس أبابا لعام ٢٠١٥ والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.

وسيكون تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام الاجتماع بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعي في أفريقيا، ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشرة القادمة.

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