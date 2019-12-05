جريمة قبلاط: إبنة الـ15 عاما لم تتعرض للإغتصاب وهي من قتلت أمها وجدّتها

فوجئ الشارع التونسي اليوم، بالإنقلاب الكليّ لمسار قضية قبلاط التي وقعت بشهر أوت 2018، وذهبت ضحيتها الأم والجدة، إثر جريمة قتل بسبب العنف الشديد.





وقد صرّح الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بباجة رياض بن بكري، بأنه قد تم توجيه تهمة "إعتداء الخلف على السلف" للفتاة التي كانت قد إدّعت أنها ضحية إختطاف واغتصاب، وإتهمت مجموعة من الأشخاص من بينهم زوج شقيقتها وأمني.





ويجدر التذكير، بأن حيثيات القضية، تمثلت في بداية الأمر برواج أن مجهولين داهموا منزلا وإعتدوا بالعنف على الجدة التي تبلغ من العمر 80 سنة، وإبنتها (55 سنة) وقاموا بإختطاف الحفيدة التي لا يتجاوز سنها الـ15 سنة.





وقد تم العثور على "الحفيدة المختطفة" في أحد الأودية بجبل الريحان بمعتمدية قبلاط، وتم نقلها إلى المستشفى الجهوي بمجاز الباب نظرا لحالتها الصحية المتردية حينها، وقد أدلت بشهادتها وإتهمت مجموعة من الأشخاص القاطنين في نفس المنطقة بإختطافها وإغتصابها.





وقد أظهرت نتائج تقرير الطبّ الشرعي عدم تعرض الفتاة القاصر لأي اعتداء جنسي، ليتم في وقت لاحق وبعد تغييرها لأقوالها الإفراج عن المتهمين الموقوفين.





وفي 04 جانفي 2019، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بمجاز الباب في حق فتاة قبلاط بعد أن وجه لها تهمة القتل.





ويشار إلى أن طفلة قبلاط محالة على الدائرة الجنائية، في إنتظار تعيين تاريخ جلسة، حيث وُجّهت لها تهمة "قتل أصول"، في حين لم يصدر بعد حكم باتّ ضدها.