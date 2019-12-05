Advertisements
Advertisements
Advertisements

جريمة قبلاط: إبنة الـ15 عاما لم تتعرض للإغتصاب وهي من قتلت أمها وجدّتها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
فوجئ الشارع التونسي اليوم، بالإنقلاب الكليّ لمسار قضية قبلاط التي وقعت بشهر أوت 2018، وذهبت ضحيتها الأم والجدة، إثر جريمة قتل بسبب العنف الشديد.

وقد صرّح الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بباجة رياض بن بكري، بأنه قد تم توجيه تهمة "إعتداء الخلف على السلف" للفتاة التي كانت قد إدّعت أنها ضحية إختطاف واغتصاب، وإتهمت مجموعة من الأشخاص من بينهم زوج شقيقتها وأمني.

ويجدر التذكير، بأن حيثيات القضية، تمثلت في بداية الأمر برواج أن مجهولين داهموا منزلا وإعتدوا بالعنف على الجدة التي تبلغ من العمر 80 سنة، وإبنتها (55 سنة) وقاموا بإختطاف الحفيدة التي لا يتجاوز سنها الـ15 سنة.

وقد تم العثور على "الحفيدة المختطفة" في أحد الأودية بجبل الريحان بمعتمدية قبلاط، وتم نقلها إلى المستشفى الجهوي بمجاز الباب نظرا لحالتها الصحية المتردية حينها، وقد أدلت بشهادتها وإتهمت مجموعة من الأشخاص القاطنين في نفس المنطقة بإختطافها وإغتصابها.

وقد أظهرت نتائج تقرير الطبّ الشرعي عدم تعرض الفتاة القاصر لأي اعتداء جنسي، ليتم في وقت لاحق وبعد تغييرها لأقوالها الإفراج عن المتهمين الموقوفين. 

وفي 04 جانفي 2019، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بمجاز الباب في حق فتاة قبلاط بعد أن وجه لها تهمة القتل.

ويشار إلى أن طفلة قبلاط محالة على الدائرة الجنائية، في إنتظار تعيين تاريخ جلسة، حيث وُجّهت لها تهمة "قتل أصول"، في حين لم يصدر بعد حكم باتّ ضدها.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 22 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 19 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 6 ساعات

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status