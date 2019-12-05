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مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ الشباب: "الدولة تعملكم إيه تاني؟"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:05 م
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اللواء مجدي البسيوني
اللواء مجدي البسيوني
رقية جمال
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قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المشكلة في تزايد عدد الانتحار في عقول الشباب؛ لأنهم يفكرون بعجالة وسطحية في جميع الأمور، حتى في قيادة السيارات، فهم لا يعلموا ماذا يريدون.

وأوضح "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء المحروسة"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن مؤتمرات الشباب التي تعقد بشكل دوري، وتتيح الحوار المباشر بين الرئيس والشباب، فضلًا عن أن رئيس الدولة يلتقي شباب الكليات العسكرية، ويحضر اختبارات كشف الهيئة، كما أنه لأول مرة في تاريخ مصر نجد محافظين ونواب محافظين من الشباب، معقبًا للشباب: "الدولة تعملكم إيه تاني؟".

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات القومية التي توفر فرص عمل للشباب، مضيفًا: "الشاب مش عايز يبقى مكافح وصبور، ليه عايزين يسافروا يتهانوا في الخارج من خرج من داره اتقل مقداره"، مشيدًا بالشباب الذي يعمل في محطات البنزين رغم أنه حاصل على بكالوريوس، متسائلًا إين دور التعليم والأسر مما يقوم به الشباب حاليًا.
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الكلمات المفتاحية

مساعد وزير الداخلية الاسبق مجدي البسيوني الشباب

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