بسبب عدم صلوحيتها.. حجز 4000 لتر من مياه "عين جلولة" بالقيروان

تمكّنت فرق المراقبة الصحية التابعة للإدارة الفرعية للصحة البيئية، الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية بالقيروان، يوم أمس الإربعاء 04 ديسمبر 2019، من حجز 4000 لتر من المياه المعدّة للشرب.





ووقع حجز هذه المياه التي تروّج بصفة عشوائية بواسطة خزّانات بلاستيكية، وعلى شاحنات بمدينة القيروان، ومصدر هذه المياه "عين جلولة" الكائنة بمنطقة الوسلاتية من ولاية القيروان.





وقد تمّ إتلاف كميات المياه المذكورة بعد استيفاء الإجراءات القانونية المستوجبة، حسب ما أفاد به البلاغ الصادر عن وزارة الصحة.