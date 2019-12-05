مكتب البرلمان يقرّر عقد جلسة مساءلة ولجنة تحقيق حول حادثة "عين السنوسي"

وكان البرلمان قد صادق خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، على تغيير جدول أعماله في اتجاه تخصيص حيّز زمني للحديث في حادثة عمدون، حيث أن الجلسة كانت مخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.





و دعا نواب مجلس الشعب أثناء الجلسة، إلى ضرورة فتح تحقيق جدي في الحادثة الأليمة وتحميل المسؤوليات، داعين في الآن ذاته إلى الإهتمام بالجهات المهمّشة التي تغيب فيها البنية التحتية، إضافة إلى تفعيل القوانين.





ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة قبل نهاية هذا الأسبوع، لمساءلة حكومة تصريف الأعمال، حول فاجعة انقلاب الحافلة بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون في ولاية باجة، إضافة إلى أنه من المرجّح أن يتم خلال الجلسة مساءلة وزراء الصحة والداخلية والنقل والتجهيز والإسكان.





وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.





ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 29 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.