Advertisements
Advertisements
Advertisements

مكتب البرلمان يقرّر عقد جلسة مساءلة ولجنة تحقيق حول حادثة "عين السنوسي"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أكدت عضو مكتب البرلمان نسرين عماري، أنّ المكتب قرر عقد جلسة عامة لمساءلة الحكومة حول حادث إنقلاب حافلة بجهة عمدون، مع عرض مسألة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الغرض على الجلسة للمصادقة.

وكان البرلمان قد صادق خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، على تغيير جدول أعماله في اتجاه تخصيص حيّز زمني للحديث في حادثة عمدون، حيث أن الجلسة كانت مخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

و دعا نواب مجلس الشعب أثناء الجلسة، إلى ضرورة فتح تحقيق جدي في الحادثة الأليمة وتحميل المسؤوليات، داعين في الآن ذاته إلى الإهتمام بالجهات المهمّشة التي تغيب فيها البنية التحتية، إضافة إلى تفعيل القوانين.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة قبل نهاية هذا الأسبوع، لمساءلة حكومة تصريف الأعمال، حول فاجعة انقلاب الحافلة بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون في ولاية باجة، إضافة إلى أنه من المرجّح أن يتم خلال الجلسة مساءلة وزراء الصحة والداخلية والنقل والتجهيز والإسكان.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 29 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
Advertisements

أخبار تهمك

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

منذ ساعة و نصف

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 19 ساعة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 6 ساعات

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status