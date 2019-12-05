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الإعدام لـ 5 أشخاص لإدخالهم 6.5 طن من مخدر الحشيش للبلاد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا حضوريا وغيابيا لكل من "خ.ع.ا " لبناني الجنسية، و"أ.م.ع" لبناني الجنسية، و"ع.م.ع" و"أ.م.ع" و"ه.م.ع" لاتهامهم بجلب مواد مخدرة داخل البلاد.

وتعود القضية رقم 963 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، عندما تلقى مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري يفيد بضبط 3 حاويات جلود بميناء الدخيلة بداخلها كميات كبيرة من كميات كبيرة لمخدر الحشيش.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث الجنائية بميناء الإسكندرية والدخيلة توصلت من معلوماتها عن قيام كل من "خ.ع.ال" لبناني الجنسية و"ا.م.ع" لبناني الجنسية، و"ع.م.ع "مدير علاقات عامة،  و"أ.م.ع" مدير متضامن بشركة شحن، و"ه.م.ع" شريك بشركة شحن وتخليص، عن قيامهم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة  داخل عدد 3 حاويات مشمولة  استيراد منتجات جلدية واردة من دولة لبنان باسم شركة (ف.ك) للإستيراد والتصدير فتم  استصدار إذن من النيابة العامة للتفتيش تلك الحاويات وتفتيشها عثر على مائتين واثنين وأربعين طرد لمخدر الحشيش والتي تزن مايقرب من ستة طن ونصف لمخدر الحشيش تم أخفاها أسفل قواعد خشبية وسط رسالة الجلود وبتقنين الإجراءات تم ضبط الرسالة وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية وافقت بالإجماع علي إعدامهم.
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