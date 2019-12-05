Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط iraqi Sport مشاهدة مباراة العراق ضد البحرين بث مباشر KORA ONLINE لعبة ماتش العراق اليوم جودة متعددة LIVE HD

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تنطلق بعد عصر اليوم الخميس، 5-12-2019، مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24) بمباراة العراق والبحرين في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، وسط ترقب كبير من جمهور الكرة العراقية بعد الأداء المثالي لفريقهم في مرحلة دور المجموعات، حيث لم يتعرض لأي خسارة.

تقام المباراة على ستاد جاسم بن حمد التابع لنادي السد القطري قبل ثلاثة ساعات ونصف من المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 24 التي ستجمع قطر بالسعودية على ملعب ستاد الجنوب التابع لنادي الوكرة.

وتُعد هذه المباراة الثانية بين العراق والبحرين في أقل من شهر بعدما تعادلا من دون أهداف في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، عندما أقيمت المباراة على ستاد عُمان الدولي في سلطنة عُمان.

وتصدر منتخب أسود الرافدين المجموعة الأولى في خليجي 24 بفضل الفوز على أصحاب الضيافة “قطر” في الافتتاح 2/1، ثم الفوز بهدفين نظيفين على الإمارات في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بدلاء العراق أمام اليمن في الجولة الثالثة بعد ضمان التأهل.

أما منتخب البحرين الذي حل ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، فقد واجه صعوبات كبيرة للتأهل الذي جاء بفارق الأهداف فقط عن منتخب سلطنة عُمان.

واستعان منتخب البحرين بخدمات المنتخب السعودي لتحقيق هذا التأهل، حيث فازت السعودية على سلطنة عمان بثلاثة أهداف لهدف.

ويدين منتخب البحرين بالكثير لمهاجمه البرازيلي المُجنس “تياجو فيرنانديز” الذي سجل ثنائية في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة الكويت في الجولة الأخيرة، وهي الثنائية التي ساهمت في تفوق البحرين على عُمان في مجموع الأهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نصف نهائي كاس الخليج مشاهدة العراق بث مباشر العراق والبحرين بث مباشر الزمالك والشرقية بث مباشر البحرين العراق والبحرين البحرين بث مباشر

أخبار تهمك

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 18 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 22 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جدول مباريات "خليجي 24".. مواجهات نارية للسعودية و قطر والعراق في المقدمة

رينارد يعلن قائمة الأخضر السعودي في "خليجي 24"

تعرف على مواعيد مباريات منتخب الكويت في كأس "خليجي 24"

أول استعدادات لاعبي الهلال المشاركون في "خليجي 24"

بعثة المنتخب السعودي تصل قطر استعدادا لـ"خليجي 24"

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر yalla shoot كورة أون لاين رابط ماتش السعودية alkass Arabia Cup

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status