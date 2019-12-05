قطر تطيح بإعلاميين فشلوا فى ترويج شائعات ضد دول المقاطعة

قرر تميم بن حمد أمير قطر، الإطاحة بعدد من الوجوه الإعلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فشلهم فى إدارة ملف المقاطعة العربية لدوحة الإرهاب على مدار 3 سنوات، وفقدانهم التأثير خاصة عبر السوشيال ميديا أيضا سبب فى الإطاحة بهم، حيث الدوحة بدأت بطرد عبدالله العذبة من رئاسة المركز القطري للصحافة وإيقافه عن التغريد، ويليه خليفة الرميحي الذي تم طرده من تليفزيون قطر بسبب انتقاده أداء شركة الخطوط الجوية.