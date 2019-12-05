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يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة العراق والبحرين يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش العراق

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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بوابة الفجر
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تشكيلة البحرين:سيد شبر علوي، وليد الحيام، عبدالله الهزاع، أحمد بوغمار، محمد عادل، محمد الحردان، محمد عبد الوهاب، عبد الوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، تياغو أأوغوستو.

تشكيلة العراق: جلال حسن، علي فائز، أحمد ابراهيم، هيثم جبار، علاء مهاوي، أمجد عطوان، صفاء هادي، علي عدنان، علاء عبد الزهرة، مهند علي، ابراهيم بايش.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكّة المكرّمة.
تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة لمباراة العراق والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين.
العراق والبحرين مباشر- التغطية الخاصة

مباراة العراق والبحرين كأس الخليج بث مباشر
مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق والبحرين يمكنكم الاستمتاع بها من خلال البث التلفزيوني المفتوح عبر beIN SPORTS وعبر الحسابات الرسمية لقنواتنا على مواقع التواصل، أو عبر beIN CONNECT.

ويسعى المنتخب العراقي لمواصلة أداءه القوي في البطولة إذ أنه المنتخب الوحيد الذي لم يلق أي خسارة، وذلك من أجل تخطي عقبة البحرين والتأهل إلى المباراة النهائي في محاولة من أسود الرافدين للتتويج باللقب الرابع في مسيرتهم، فيما يبحث المنتخب البحريني من جانبه عن استثمار فوزه الكبير على الكويت في ختام مباريات المجموعة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين من أجل تخطي العراق والاقتراب خطوة من تحقيق حلمه بالفوز بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه.

معلومات البث المباشر
 - مباراة العراق والبحرين موعدكم معها سيكون الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة
المكرمة. 

- البث المباشر لمواجهة العراق والبحرين يمكنكم مشاهدته عبر قناة beIN SPORTS HD.

ولتبقوا على مقربة من مباراة العراق والبحرين أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.
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