فان دايك: الموسم لا يزال طويلًا وعلينا أن نكون جاهزين

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بأن فريقه عليه الاستمرار والتركيز في المباريات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة رغم النتائج المميزة التي يحققها مؤخرًا.



وأضاف فان دايك في تصريحات صحيفة اليوم الخميس :"نحن في وضع جيد ولا يمكننا إنكار ذلك - لكننا لم نصل إلى النهاية بعد".



وتابع :"نحن لا نشعر بالرضا أبدًا ، خاصة عندما لا يكون الموسم في المنتصف اصلاً. نريد أن نستمر في التركيز على المباريات التي تنتظرنا".



وواصل :"الأمر هو أنه يجب أن نجد طريقة للفوز في كل مباراة نلعبها سواء كان الأمر مع لاعبين مختلفين أو تكتيكات مختلفة ، نحاول دائمًا إيجاد طريقة".



وأشار :"كان علينا أن نجري تغييرات، لدينا فريق كبير والجميع جزء مما يحدث في الوقت الحالي".



وأوضح :"الموسم طويل جدًا ، هذا الشهر طويل جدًا - يناير أيضًا - لذلك يتخذ المدرب القرارات نحتاج إلى أن يكون الجميع جاهزين".



وأردف :"اللاعبون الذين دخلوا الفريق اليوم لا يلعبون بانتظام على الإطلاق، انظروا إلى ديفوك ، شاكيري وحتى لالانا وميلنر لقد ابلوا بلاءاً حسناً والجميع يساهمون ونحن بحاجة إلى الجميع. هذه هي الرسالة الرئيسية وهي جيدة".



وواصل ""الكل سعيد بالوضع الذي نحن فيه. والجميع يشعرون أيضًا بالمسؤولية أيضًا ، ومستعدون للعب اليوم أو إذا كنت على مقاعد البدلاء ، والجميع جزء من النجاح الذي حققناه وهذه هي الرسالة للجميع وحتى الآن كانت الأمور جيدة جداً".