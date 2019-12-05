مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر مجانا بدون تقطيع YALLA shoot كورة لايف رابط لعبة العراق iraqi Sport

مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس الخليج العربي مباشرة عبر هذا المقال وخدمات beIN SPORTS المختلفة عبر الانترنت.





تشكيلة البحرين: سيد شبر علوي، وليد الحيام، عبدالله الهزاع، أحمد بوغمار، محمد عادل، محمد الحردان، محمد عبد الوهاب، عبد الوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، تياغو أأوغوستو.





تشكيلة العراق: جلال حسن، علي فائز، أحمد ابراهيم، هيثم جبار، علاء مهاوي، أمجد عطوان، صفاء هادي، علي عدنان، علاء عبد الزهرة، مهند علي، ابراهيم بايش.





تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكّة المكرّمة.





تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة لمباراة العراق والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين.





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