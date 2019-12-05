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الرئيس الإسرائيلى يعنف نتنياهو وبينى جانتس بسبب فشلهما فى تشكيل الحكومة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:56 م
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بوابة الفجر
الحسين محمد
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انتقد الرئيس الإسرائيلى "روبى ريفلين"، أمس الأربعاء، كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض بينى جانتس، وعدد من العاملين بالحقل السياسي؛ لتسببهم فى توريط اسرائيل فى انتخابات ثالثة خلال عام واحد.

وتحدث ريفلين خلال مراسم أحياء ذكرى ديفيد بن جوريون رئيس الوزراء الأول للدولة العبرية، وصرح من أمام قبره، قائلًا: "إننى اتوجه إليكم قادة إسرائيل يا من قمتم بمفاوضات طويلة ومستنزفة لقواكم ولا أمل فيها.. عليكم أن تتوقفوا انتم لا تريدون الراحة بل تريدون أن تصابوا بالجنون، وإذا كنتم تريدون ذلك لماذا تورطون معكم باقى الإسرائيليين.. يتبقى مزيد من الوقت ومن الممكن إصلاح ما فات وعليكم التوصل للإتفاق بينكم وإعادة الدولة إلى مسارها السليم".

وأشار التقرير، إلى أن بنيامين نتنياهو لم يحضر المراسم، نظرًا لسفره إلى البرتغال فى جولة سياسية قصيرة، فى حين حضر بينى جانتس واستمع إلى كلمة الرئيس الإسرائيلى، الذى أضاف، قائلًا: "هذه لحظات صعبة تمر على إسرائيل.. لا تمر هذه اللحظات على طرف سياسى دون الآخر لكنها تجتاح إسرائيل بالكامل وهذه المرة تتعرض البلاد لأزمة غير مسبوقة ولسيناريو لم يتوقعه أحد فالديمقراطية، فى إسرائيل تمر الأن بأزمة حقيقية".

وتابع "هناك بوستات غاضبة تكتب على مواقع التواصل الأجتماعى، إنطلقت من خلالها تصريحات لا يجب أن تصدر من السياسيين، وهناك أيضًا مظاهرات إندلعت بكثرة خلال الفترة الماضية، ولكن رغم ذلك لا يمكن اعتبار ذلك أنه تحريض ونهاية العالم.. وأطالب الجميع بالهدوء وإعادة التفكير فى الأمور بشكل عاقل".

وعلى الرغم من ذلك واصل بينى جانتس توجيه الاتهامات لبنيامين نتنياهو، واتهمه بأنه سبب فشل مفاوضات الوحدة القومية بين الاحزاب، مؤكدًا على أن وسائل الاعلام نقلت بالخطا ما دار بينه وبين نتنياهو فى الجلسة الاخيرة، مضيفًا أنها لم تشهد اى تقدم فى ظل تمسك نتنياهو بمواقفه.

وتطرق "نتنياهو" أيضًا قبل توجهة إلى البرتغال، للازمة السياسية الحالية فى إسرائيل: وقال "الدولة تحتاج حاليًا إلى حكومة موحدة وليس لانتخابات مبالغ فيها، ولكن إذا فرض الأمر علينا سنضطر للدخول للانتخابات والفوز بها.. ورغم الإقتراحات والتنازلات، التى قدمناها لحزب أزرق أبيض لم يتحركوا ولو مليمتر واحد عن موقفهم".

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو بينى جانتس انتخابات ثالثة الرئيس الإسرائيلى الحكومة

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