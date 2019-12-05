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حجز 196 كبسولة 'زطلة' لدى أجانب بمطار قرطاج

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:49 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكّنت الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة، من إلقاء القبض على 03 أشخاص حاملين لجنسية دولة مغاربية، من بينهم إمرأة، أعمارهم تتراوح بين 21 و25 سنة بمطار تونس قرطاج.

وتم إيقافهم إثر عرض اثنين منهم على الفحص الطبي بواسطة الأشعّة، وثبوت احتواء أمعاء الأول على 74 كبسولة والثاني على 122 كبسولة من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، تزن حوالي 2.3 كلغ، وقدرت قيمتها المالية الجملية بـ 50 ألف دينار.

كما تمّ حجز مبلغ مالي لديهم من العملة الأجنبية قدره 1590 أورو، و100 دينار من العملة التونسية، وذلك من عائدات ترويج المخدرات.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
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