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رسالة خامنئي التي أشعلت الشارع الإيراني بالاحتجاجات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:52 م
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بوابة الفجر
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رسالة خامنئي التي أشعلت الشارع الإيراني بالاحتجاجات
رسالة خامنئي التي أشعلت الشارع الإيراني بالاحتجاجات
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