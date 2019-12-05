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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة البحرين والعراق بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش البحرينNOW

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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بوابة الفجر
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* مشاهدة مباراة البحرين والعراق :

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يعتبر المنتخب العراقي أكثر المنتخبات إقناعًا في البطولة حتى الآن، حيث فاز في مبارتين بآداء مذهل أمام قطر ثم الإمارات وأراح لاعبيه الأساسيين أمام اليمن في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي.

كان أسود الرافدين هم أول المتأهلين إلى نصف النهائي بينما تأجل تأهل منتخب البحرين إلى اللحظات الأخيرة وتحديداً بعد هزيمة عمان على يد السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف وفوزه برباعية على الكويت.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن تخوض العراق اللقاء بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : محمد حميد فرحان
خط الدفاع : سعد ناطق وريبين سولاقا وأحمد إبراهيم وعلي عدنان
خط الوسط : أمجد عطوان وصفاء عبد الله وعلاء مهاوي وبشار رسن
خط الهجوم : همام طارق ومهند علي

أما البحرين، فمن المتوقع أن تخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : سيد محمد جعفر
خط الدفاع : سيدي مهدي باقر وأحمد نبيل وسيد رضا عيسى وراشد الحوطي
خط الوسط : علي حرم وجاسم الشيخ وعلي مدن
خط الهجوم : مهدي حميدان وكميل الأسود ومحمد الرميحي

* يلا شوت بث مباشر مباراة البحرين والعراق :

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