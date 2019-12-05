عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جمعية مساندة الأقليات تندد بالتمييز العنصري تجاه النائبة جميلة الكسيكسي وعبير موسي تهدد بالتصعيد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
عبّرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، عن إدانتها للعنف اللفظي العنصري الذي تعرضت له النائبة جميلة الكسيكسي، تحت قبة البرلمان.

ودعت الجمعية كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني، إلى التوحد ضد خطاب الكراهية والعنصرية والعنف، الذي يمسّ من الكرامة الإنسانية والذي يمكن أن يدفع إلى نتائج وخيمة لا يحتملها المجتمع.

ويذكر أنّ النائب ورئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أكّدت في تصريحات إعلامية، أن كتلتها بالبرلمان قررت التصعيد من خلال منع إنعقاد مكتب البرلمان، وذلك على خلفية مطالبتها باعتذار رسمي من رئاسة المجلس و من كتلة حركة النهضة، بسبب تصريحات النائب بالبرلمان جميلة الكسيكسي خلال الجلسة العامة الاخيرة.

وقالت موسي إنّه لا يمكن السكوت عن الأوصاف التي نعتتها بنا النائب جميلة الكسيكسي وتماديها في ذلك، مضيفة أنّ جميع البلاتوهات التلفزية ليلة أمس تحوّلت إلى ساحة لسب وشتم عبير موسي، حسب قولها. 

كما اعتبرت أنّ هناك من يحاول التغطية على ما تعرضت إليه في البرلمان، وتحويل القضية إلى مسألة ميز عنصري ضدّ النائب جميلة الكسيكسي، مؤكدة أنّه لم تصدر عن أي من نواب الحزب بالبرلمان أو قيادييه عبارات عنصرية.

وختمت النائب ورئيس كتلة الحزب الدستوري الحرعبير موسي، قولها: ''لا سبيل إليه كتلة معتصمة لليوم الثالث على التوالي والنواب ورئاسة المجلس كأنّ شيئا لم يكن ''.
Advertisements

أخبار تهمك

الكاف يؤكد إقامة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي على ملعب الأهلي

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 18 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

منذ ساعة الا ربع

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 23 ساعة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 6 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status