جمعية مساندة الأقليات تندد بالتمييز العنصري تجاه النائبة جميلة الكسيكسي وعبير موسي تهدد بالتصعيد

عبّرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، عن إدانتها للعنف اللفظي العنصري الذي تعرضت له النائبة جميلة الكسيكسي، تحت قبة البرلمان.





ودعت الجمعية كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني، إلى التوحد ضد خطاب الكراهية والعنصرية والعنف، الذي يمسّ من الكرامة الإنسانية والذي يمكن أن يدفع إلى نتائج وخيمة لا يحتملها المجتمع.





ويذكر أنّ النائب ورئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أكّدت في تصريحات إعلامية، أن كتلتها بالبرلمان قررت التصعيد من خلال منع إنعقاد مكتب البرلمان، وذلك على خلفية مطالبتها باعتذار رسمي من رئاسة المجلس و من كتلة حركة النهضة، بسبب تصريحات النائب بالبرلمان جميلة الكسيكسي خلال الجلسة العامة الاخيرة.