«شووت NOW» مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر رابط ماتش العراق الأن يلا شوت PLUS رابط ماتش البحرين YOUTUBE

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وتتجه أنظار الجماهير العربية صوب ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل لمتابعة مباراة العراق والبحرين، في نصف نهائي كأس الخليج رقم 24، والمقامة في قطر حالياً.





كيف وصل العراق والبحرين لنصف النهائي





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تصدر المنتخب العراقي YALLA KORA المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متفوقاً على قطر واليمن والإمارات، بينما جاء المنتخب البحريني ثانياً في المجموعة الثانية، خلف السعودية المتصدر، وأمام منتخبي الكويت وعمان.





تشكيل العراق لمواجهة البحرين





ومن المحتمل أن يدفع المدرب "كاتانيتش" مدرب العراق COOL KORA بالأسماء التالية

محمد حميد

علاء علي – علي فايز – أحمد إبراهيم – علي عدنان

صفا عبد الله – أمجد عطوان – إبراهيبم بايش

علاء عبد الزهرة – علاء عباس – مهند علي.

تشكيل البحرين لمواجهة العراق

بينما من المتوقع أن يدخل المدرب "هيليو سوزا" المباراة DAWRI PLUS بالتشكيل التالي.

سيد جعفر

سيد عيسى – سيد باقر – أحمد نبيل – راشد الحوطي

على حرم – جاسم الشيخ – علي مدان – كميل حسن – مهدي الحميدان

محمد الرميحي.





موعد مباراة العراق ضد البحرين والقنوات الناقلة لها





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تبدأ المباراة مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة BEIN SPORTS HD المفتوحة بتعليق حفيظ دراجي، وقناة ALKASS ONE HD بتعليق إحمد الطيب، وقناة ALKASS TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي.



