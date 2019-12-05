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الصين: لا نشكل تهديدا على دول أخرى

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:44 م
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الصين
الصين
وكالات
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أنها "قوة سلمية"، لا تشكل تهديدًا على دول أخرى.

 

 وجاء تصريح الخارجية الصينية، بعد أن وقعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" بيانا تطرق لأول مرة إلى "التحديات" التي تمثلها بكين.

 

وفي مؤتمر صحفي دوري، قالت الخارجية الصينية: "نمو قوة الصين هو نمو القوة السلمية" و"ليس هناك بالضرورة صلة بين التهديد وحجم الدولة".

 

وأضافت: "إن أكبر تهديد يواجهه العالم اليوم هو الأحادية والإجراءات التنمرية"، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة، وتابعت أنه "حتى حلفاء أميركا تضرروا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

 

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، إن على الحلف أن يواجه تزايد قدرات الصين العسكرية التي تشتمل على صواريخ يمكن أن تصل إلى أوروبا والولايات المتحدة.

 

وذكر الحلف، في بيان، الأربعاء، بعد قمة لزعماء الدول الـ29 الأعضاء،  إنه يدرك بأن "نفوذ الصين المتزايد والسياسات الدولية تمثل فرصا وتحديات".

 

وشاب القمة، التي استمرت يومين في لندن، خلافات بين الزعماء المشاركين فيها.

 

وأكد إعلان القمة كذلك على ضرورة "أمن" الاتصالات، خاصة البنى التحتية لشبكة الجيل الخامس، وهو ما يشير إلى تزايد المخاوف في الحلف والغرب بشكل عام حول دور الشركات الصينية، خاصة شركة هواوي للاتصالات، في بناء الشبكات الضرورية للجيل التالي من الاتصالات بالهواتف النقالة.

 

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الكلمات المفتاحية

تهديد أي دولة الناتو الصين الخارجية الصينية

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