أوركسترا الفيلهارموني في حفل جديد بقصر المانسترلى

استمرارا للنجاح الكبير الذى تحققه حفلات المركز الدولى للفنون- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يقام فى الثامنة مساء الجمعة 6 ديسمبر القادم حفل جديد من حفلات المركز بقصر المانسترلى بالمنيل.

حيث يقدم أوركسترا الحجرة – التابع للجمعية الفيلهارمونية المصرية- بقيادة المايسترو الكبير أحمد الصعيدى عدد من الأعمال لكبار الموسيقيين العالميين:"موتسارت، فيفالدى،هايدن، ودفوراك".

يشارك فى الحفل فنانة الأوبرا "جولى فيظى – ألتو" و عازفة التشيللو "فيكتوريا كابرالوفا".

يذكر أن المركز الدولى للفنون إفتتحه أ.د. فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق والمايسترو هشام جبر المشرف الفنى على نشاطه منتصف شهر نوفمبر الحالى، ويعنى بتقديم الفنون المختلفة.