كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» نتيجة مباراة العراق HD

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة العراق ضد البحرين، عندما يصطدم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مع نظيره البحريني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24.





موعد مباراة العراق ضد البحرين لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE





حرصًا على مشاهدة مباراة العراق ضد البحرين فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة العراق ضد البحرين، في تمام الرابعة والنصف مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات، والثالثة والنصف بتوقيت تونس، والثانية والنصف بتوقيت جرينتش.





كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد البحرين





ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة العراق ضد البحرين، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة be lN SPORT المفتوحة بتعليق حفيظ الدراجي، وقناة الكأس.





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يسعى المنتخب البحريني لمواصلة مفاجأته في البطولة بعدما تمكن من التأهل من دور المجموعات بفوز وحيد، بث مباشر للمباراة Kora Online.





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ونقدم لكم بث مباشر لمباراة العراق ضد البحرين، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة الأولى، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.



