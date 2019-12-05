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«قناة مفتوحة HD» مشاهدة مباراة البحرين والعراق بث مباشر KORA STAR كورة لايف 7SRY رابط ماتش العراق الآن beIN SPORT

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:22 م
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بوابة الفجر
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يحتضن ستاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، مواجهة قوية بين منتخب العراق ونظيره منتخب البحرين اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر لعام 2019، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة في قطر وتستمر حتي يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر الجاري.


مشوار البحرين والعراق في كأس الخليج 24:

مشاهدة بث مباشر KORA STAR مباريات بطولة كأس الخليج 24 بدون تقطيع، تابع رابط شغال (كورة لايف) مباريات المنتخب العراقي ONLINE، واستهل منتخب العراق مشواره في بطولة خليجي 24 بالفوز علي منتخب قطر صاحب الأرض والضيافة بهدفين مقابل هدف، ثم تغلب على منتخب قطر بثنائية نظيفة في المباراة الثانية، وتعادل سلبيًا مع منتخب اليمن في المباراة الثالثة، بينما افتتح منتخب البحرين البطولة بالتعادل السلبي مع عمان، ثم خسر من السعودية 2-0، وفاز على منتخب الكويت 4-2، شاهد المواجهة المثيرة NOW علي رابط يوتيوب.


موعد مباراة البحرين ضد العراق في بطولة خليجي 24:

مشاهدة بث مباشر قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب الناقلة لمباريات بطولة كأس الخليج العربي ONLINE، حيث تنطلق مباراة العراق ضد البحرين اليوم الخميس 4 / 12 / 2019 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثانية ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على ستاد عبد الله بن خليفة معقل نادي "الدحيل"، تابع بث مباشر COOL KORA مباراة IRAQ VS BAHRIEN كورة ستار.


القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد البحرين اليوم الخميس:

يمكنكم متابعة بث مباشر ونقل حصري لمباراة العراق ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" عبر قناة BEIN SPORTS HD 1، بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، كما تذاع المباراة عبر قناة "يوتيوب الاتحاد الآسيوي"، كما تنقل بعض القنوات المفتوحة المباراة بشكل مباشر وهي:


- Alkass Two HD
- OMAN SPORTS HD
- Kuwait TV Sport
- Alkass One HD
- beIN Sports HD
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