وكيل البرلمان عن مبادرة البنك المركزي لإسقاط ديون المصانع المتعثرة: خطوة لدعم الصناعة

ثمن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، مبادرة البنك المركزي بإسقاط ديون المصانع المتعثرة، وإتاحة مساحة 100 مليار جنيه للمشروعات الصناعية، بادئ ذي بدء لدعم الصناعة في مصر، وبداية لحل مشاكل ألالاف المصانع من أجل النهوض بالصناعة المصرية.



وأوضح وهدان، أن مجلس النواب يدعم أي خطوة من شأنها إزالة المعوقات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين بقطاع الصناعة، مشيرا آلى آن النهوض بالصناعة سيكون له تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، خاصة أن مصر يمكن أن تكون أكبر مصدر للقارة الأفريقية.



وأضاف "وكيل النواب"، أن هناك تحسنا كبيرا في الصناعة والتصدير منذ بدء الإصلاح الاقتصادي بنسب زيادة سنوية في التصدير ما بين 10 إلى 12 %، مضيفًا أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، وتعتبر العمود الأساسي لنهوض أي دولة وتؤدي لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تدعم العملة المحلية وتساعد على توفير النقد الأجنبي.



وتابع أن مجلس النواب كان له دور كبير في إصدار التشريعات الاقتصادية التي تساعد على جلب الاستثمار وعلى رأس هذه القوانين قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وهي إجراءات تصب في صالح الصناعة الوطنية.

