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"الإفتاء" توضح حكم الصلاة بالمكياج

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:16 م
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مكياج
مكياج
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه،: "هل وضع المرأة مساحيق التجميل في المنزل والصلاة بها حرام أم حلال؟".

وأجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إن المرأة إذا تزينت قبل الوضوء وسترت سائر جسدها ما عدا الوجه والكفين يجوز لها الصلاة بالمكياج، وصلاتها صحيح ولا شيء عليها؟.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه يجوز للمرأة أن تصلى بالمكياج من أصباغ ودهون وعطور ما دامت صلاتها في بيتها أو في مكان ليس فيه رجال أجانب.

وأضافت الإفتاء أنه في حالة صلاة المرأة بالمكياج يشترط أن يكون "المكياج" بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل.
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