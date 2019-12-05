أزمتين في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

تلقى نادي ريال مدريد اليوم خبرين ولا أسوأ، بتأكد غياب النجمين البرازيلي مارسيلو والبلجيكي إيدين هازارد، عن مواجهة "كلاسيكو الأرض" ضد برشلونة في الإسبوع القادم.





إصابة مارسيلو





وأكد نادي ريال مدريد اليوم إصابة مدافعه الأيسرالبرازيلي مارسيلو في بيان رسمي صدر اليوم، وتم نشره على موقع النادي الرسمي.





وذكر البيان إصابة مارسيلو في عضلات الساق اليسرى له، وذلك عقب إجراء بعض الفحوصات الطبية بمقر النادي اليوم.





وحدد الجهاز الطبي الفريق، بحسب صحيفة ماركا، أن الدولي البرازيلي سيغيب عن صفوف الفريق لمدة تتجاوز ثلاث أسابيع، وبذلك لن يلحق بمباراة الكلاسيكو المقررة يوم 18 ديسمبر الحالي.





غياب هازارد أيضاً





وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي البلجيكي إيدين هازارد لن يلحق بالمباراة، بسبب عدم إكتمال شفاؤه من الإصابة التي لحقت به.





وتعرض عازارد للإصابة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى إصابة قوية بشرخ في القدم اليمني.





وكشفت الفحوصات التي أجريت عليه اليوم، أن نجم تشيلسي الإنجليزي السابق سيحتاج لوقت أطول من أجل التعافي من الشرخ والعودة للتدريبات، وبذلك لن يكون متاحاً في مباراة برشلونة.





ويلتقي ريال مدريد مع ضيفه الكتالوني الآخر نادي إسبانيول، في الجولة 16 من الدوري الإسباني، بملعب ساانتياجو بيرنابيو السبت المقبل.



