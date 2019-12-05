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وكيل تعليم قنا يكرم "المعلم الأمين" بعد عثوره على ربع مليون جنيه

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:15 م
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التكريم
التكريم
بسام عبدالحميد
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كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أحمد محمد همام أمين معمل، بمدرسة النصر الإعدادية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، لعثوره على مبلغ 250 ألف جنيه وتمكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الوصول لصاحب المبلغ كما رفض مكافأة صاحب المال .

ووجه "خالد" التحية له، مشيدَا بأمانة المعلم الفاضل الذي أصبح مثالا يحتذى به، تقديراً لأمانته وحفاظه على القيم التعليمية النبيلة والمهنة السامية ودور المربي الفاضل في أمانته.

شهد التكريم ابو الوفا عبدالسلام مدير إدارة نجع حمادي التعليمية وأبوبكر محمد، مدير التعليم الاعدادي بالإدارة.
وكيل تعليم قنا يكرم "المعلم الأمين" بعد عثوره على ربع مليون جنيه
وكيل تعليم قنا يكرم "المعلم الأمين" بعد عثوره على ربع مليون جنيه
وكيل تعليم قنا يكرم "المعلم الأمين" بعد عثوره على ربع مليون جنيه
وكيل تعليم قنا يكرم "المعلم الأمين" بعد عثوره على ربع مليون جنيه
وكيل تعليم قنا يكرم "المعلم الأمين" بعد عثوره على ربع مليون جنيه
وكيل تعليم قنا يكرم "المعلم الأمين" بعد عثوره على ربع مليون جنيه
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