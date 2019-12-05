مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُجيب هل يحق للأهلي رفض استقبال مباريات الأندية على ملعبه؟

كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن امتيازات النادي وأحقيته في استقبال أو رفض إقامة المباريات، على ملعبه الخاص "السلام سابقًا".



وأكد مصدر داخل مجلس الإدارة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي أبرم اتفاقًا بالحصول على ملعب السلام، كحق انتفاع لمدة 25 عامًا وهو ما يمنحه حرية استضافة أو رفض المباريات.



وأضاف المصدر: "الأهلي يحق له بالطبع رفض أي مباراة لأي فريق، حسب ما يعود بالنفع على الفريق والأرضية ومجلس إدارته، وبالتالي سيكون هناك اتفاقات مع الأندية في حال رغبتها في إقامة المباريات على ملعب الأهلي الخاص".



وكان الأهلي أكد لـ"الفجر الرياضي" اليوم"، أن الملعب سيتم إستلامه بصفة رسمية بعد مرور شهر من الآن تقريبًا، وسيتم الإشراف عليه من قبل شركة خاصة سيتم التعاقد معها".



وتابع المصدر: "هناك مباريات متفق خوضها على السلام بالفترة الحالية لبعض الأندية الأخرى، لذلك لا يمكننا إلغاء كل هذا، وعلينا إحترام كل ما تم الاتفاق عليه، وفور الانتهاء منها يتم إستلامه بصورة نهائية".



وأكمل المصدر: "من الوارد إغلاق الملعب فور إستلامه لبعض الوقت، حتى يتم تجهيزه وسيتم وضع شعار النادي بكل جنبات الملعب، مع تغير بعض الكراسي برمز الشعار".



واختتم المصدر: "النادي الأهلي حريصًا دائما على وضع جماهيره في المقدمة، والحصول على انتفاع الملعب لن يقلل من فرص إنشاء الملعب الخاص بالنادي مستقبلًا".



وأعلنت شركة "استادات القابضة"في بيان عبر موقعها الرسمي، إتمام الاستحواذ على نسبة ٥١٪؜ من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي.



وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة".



وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية.



واتفق مسؤولو النادي الأهلي، مع نظرائهم في شركة استادات، على حصول النادي على ستاد السلام لمدة 25 عاما ليخوض فريق الكرة كل مبارياته المقبلة عليه.



ووصل مسؤولو الأهلي وشركة استادات لهذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة خلال الأيام الماضية، وتمسك مسؤولو القلعة الحمراء خوض مباريات فريق الكرة في القاهرة.