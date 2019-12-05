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عاجل.. مصرع 3 عناصر إرهابية بسيناء قبل تنفيذهم عمليات عدائية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:09 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق ، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.

وأسفرت النتائج عن رصد تحرك ( 3 ) من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيرن بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية، طبنجة، كمية من الذخيرة، 2 قنبلة يدوية ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .

وجاء ذلك استمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.
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الكلمات المفتاحية

مصرع عناصر ارهابية شمال سيناء سيناء اخبار الحوادث

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