القبض على عناصر من "بوكو حرام" الإرهابي داخل الحدود السودانية

ألقت القوات المسلحة بالخرطوم، ألقت القبض على عناصر تابعين لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، داخل الحدود السودانية.

وأصدرت القوات المسلحة السودانية، بيانًا اليوم الخميس، أعلنت فيه تمكّن الاستخبارات العسكرية من القبض على 6 من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، داخل الحدود السودانية.

وقالت القوات السودانية، إن الإرهابيين يحملون الجنسية التشادية، مضيفا أنه "استنادا لعلاقات التعاون الأمني وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، الموّقع بين السودان وليبيا والنيجر وجمهورية تشاد، تم تسليمهم للأجهزة الأمنية التشادية المختصة، وتم الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات، والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود".

وحرصت القوات المسلحة السودانية على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وجاهزيتها للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل السودان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.