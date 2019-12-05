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تراجع طفيف بمؤشر سوق دبي المالي بختام التعاملات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:01 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسرا 0.91 نقطة ليغلق عند مستوى 2694.71 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 137.5 مليون سهم محققة ما قيمته 134.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2026 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وعن أداء القطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تراجعت 4 قطاعات ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%.
 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضا بسوق دبي المالي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.96%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.72%،
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