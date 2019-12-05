عودة معلول.. موعد مباراة الأهلي ضد الهلال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يرتقب جماهير وعشاق الكرة العربية والإفريقية، مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، بالجولة الثانية، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





لا بديل عن الفوز





يحتاج النادي الأهلي، إلى الفوز بالمباراة، على حساب الهلال السوداني، حيث يدخل الأهلي اللقاء متزيلاً المجموعة، بعد هزيمته من النجم الساحلي، في أول مبارايات دور المجموعة لبطولة إفريقيا، والتي خسر فيها بنتيجة هدف دون رد.





ترتيب المجموعة قبل مباراة الأهلي ضد الهلال





يتصدر الهلال السوداني، مجموعة الأهلي، بعد فوز على ملعبه ووسط جمهوره، على فريق بلاتينيوم، بهدفين لهدف، تجعله أول المجموعة، في حين حل النجم الساحلي، في الوصافة بنفس عدد النقاط، بعد فوزه على النادي الأهلي.





موعد مباراة الأهلي ضد الهلال





يلعب الأهلي ضد الهلال السوداني، غداً الجمعة ، على ملعب إستاد "السلام"، في الـ9 مساءً، بتوقيت القاهرة والسودان، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال





وتذاع مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على قناة "بي إن سبورتس hd1"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وعبر قناة "تايم سبورت"، على التردد الأرضي للتليفزيون المصري.





فايلر يحتاج إلى الـ3 نقاط





ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لتحقيق الفوز، وتقديم آداء مميز، في المواجهة الإفريقية المرتقبة، أمام الهلال السوداني، بعدما فشل في تحقيق الفوز بالمباراة الأولى.





غيابات الأهلي ضد الهلال





يدخل الأهلي اللقاء، ولديه مجموعة من الغيابات المؤثرة، على رأسها اللاعب أيمن أشرف نتيجة للطرد، بجانب المدافع محمود متولي للإصابة.





تشكيل الأهلي ضد الهلال





واستقر المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر، على التشكيل، الذي سيلعب به أمام الهلال السوداني غداً الجمعة.





في حراسة المرمى: الشناوي.





خط الدفاع من اليسار إلى اليمين: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ومحمد هاني.





خط وسط الدفاع: أليو ديانج وعمرو السولية.





خط الوسط: رمضان صبحي، جونيور أجاي بجانب محمد مجدي قفشة.





وفي الهجوم: وليد أزارو.





























ونجحت إدارة الأهلي في الحصول على موافقة الجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجماهير، في مواجهة الهلال السوداني، من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها 5 آلاف مشجع.











