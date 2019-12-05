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تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:43 م
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فادية عبد الغني
فادية عبد الغني
الفجر الفني
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أقيم بأحد الفنادق الكبرى بكورنيش القاهرة الدورة الثالثة لمهرجان ماك فاشون انتر ناشونال برئاسة الدكتورة رباب بيومي.

 

حرص على حضور المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين ونجوم المجتمع من بينهم وفاء عامر وفادية عبد الغني ومصطفى الدمرداش وهيا فياض والمطربة هدير نبيل وايمن شاهين والمنتج محمد فوزي ورجل الاعمال عريان فهيم والدكتور حاتم الستين وغيرهم من الحضور.

 

وتضمن الفاشون عروض نخبة كبيرة لمصممي الازياء من مصر والوطن العربي من بينهم بهيج حسين وورد شاه وطه الزنتي ومصممة الزياء فداء وريما وحبيبة وحكيمة ونفيسة ووليد الشافعي ونخبة من مصففي الشعر من بينهم سعيد ربيع وتولت ميكب عارضات الأزياء دعاء ابو السعود وتم تكريمهم في ختام الحفل.

تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
تكريم وفاء عامر وفادية عبد الغني في الدورة الثالثة من مهرجان ماك فاشون (صور)
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