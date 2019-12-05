Advertisements
Advertisements
Advertisements

حجز النطق بالحكم على متهم بـ"أحداث أطفيح" لـ9 يناير للحكم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:45 م
Advertisements
المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 9 يناير للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
Advertisements

أخبار تهمك

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع

منذ 43 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 17 ساعة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 17 ساعة

الكاف يؤكد إقامة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي على ملعب الأهلي

منذ أقل من ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status