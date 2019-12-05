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عاجل.. قرار مهم للمحكمة في قضية "التحفظ على أموال حسن نافعة"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:40 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، لجلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.


ويواجه الدكتور نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

كما وافقت المحكمة بالحلسة الماضية على طلب دفاع الدكتور نافعة بالإطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع عليها

فيما استمعت المحكمة لدفاع الدكتور حسن نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
كانت النيابة قررت حبس حسن نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده
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